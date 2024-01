Meravigliosa e mostruosa creatura! Emma Stone in 7 film da vedere in streaming

L'attrice è in sala con l'avventura femminista "Povere creature!" e, per l'occasione, diamo uno sguardo alla sua pirotecnica carriera... Emma Stone in una scena di "Povere creature!" Fiaba Di Martino







Il 23 gennaio ha ricevuto la sua quinta nomination ai Premi Oscar, ma anche la sua prima come produttrice: Emma Stone non è solo il volto di "Povere creature!", in cui collabora per la seconda volta dopo "La favorita" con il regista greco Yorgos Lanthimos.

Del film, una commedia grottesca di scoperta identitaria e risveglio femminista, l'attrice è infatti anche l'anima, il corpo, la forza motrice. Quello di Bella Baxter - donna che tenta il suicidio e, risvegliatasi con un "nuovo" cervello (quello del suo feto, impiantato dallo scienziato Godwin) va in giro per il mondo per conoscerlo e "ricreare" se stessa - è forse il ruolo più impegnativo e ambizioso dell'interprete americana classe 1988. Ma non è la prima volta che ci conquista: di seguito, alcune fra le sue più belle prove.

“ Easy Girl ” - Prime Video

” - Prime Video “ Crazy, stupid, love ” - Netflix, Now

” - Netflix, Now “ Magic in the moonlight ” - Now

” - Now “ Birdman - o (L’imprevedibile virtù dell’ignoranza) ” - RakutenTv, Prime Video, Disney+

” - RakutenTv, Prime Video, Disney+ “ La La Land ” - RaiPlay, Prime Video, Tim Vision

” - RaiPlay, Prime Video, Tim Vision “ La favorita ” - Disney+, Netflix

” - Disney+, Netflix “Cruella” - Disney+