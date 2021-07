“Metti la nonna in freezer”: trama, cast e trailer

In questa commedia del 2018 Fabio De Luigi e Miriam Leone sono un incorruttibile finanziere e una giovane restauratrice che ha qualcosa da nascondere Fabio De Luigi e Miriam Leone, protagonisti di «Metti la nonna in freezer» Credit: © 01 Distribution Redazione Sorrisi







«Metti la nonna in freezer» è il bizzarro titolo della commedia che vede protagonisti Fabio De Luigi e Miriam Leone. Lui è un finanziere integerrimo ma maldestro, lei una restauratrice mantenuta dalla pensione della nonna (che è interpretata da Barbara Bouchet). Nel cast, anche Lucia Ocone.

«Metti la nonna in freezer» è scritto da Fabio Bonifacci e prodotto da Indigo Film con Rai Cinema.

Cast



Genere: Commedia

Uscita: 2018

Nazionalità: Italia

Durata: 100'

Regista: Giancarlo Fontana, Giuseppe Stasi

Cast: Fabio De Luigi, Miriam Leone, Lucia Ocone, Marina Rocco, Susy Laude, Francesco Di Leva, Eros Pagni, Carlo De Ruggieri, Maurizio Lombardi e Barbara Bouchet

Trama



Insieme alle sue due più care amiche, Claudia lavora come restauratrice in proprio. Hanno appena completato un grosso lavoro per la Sovrintendenza, ma la pubblica amministrazione non paga quanto dovuto. L'unica entrata certa è quindi la pensione della nonna Brigit che improvvisamente viene a mancare. Nella mente di Claudia e delle sue amiche si installa uno strano pensiero: surgelare il cadavere dell'anziana signora per continuare ad incassare la sua pensione fino a quando non avranno recuperato il credito...

