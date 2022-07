“Mia e il leone bianco”: trama, cast e trailer

Il film francese di maggior incasso del 2019, frutto di un lavoro durato tre anni Redazione Sorrisi







Film francese di maggior successo del 2019 (con 34.299.855 di dollari incassati al botteghino) "Mia e il leone bianco" è una pellicola molto coinvolgente. Il soggetto è opera di Pure de Maistre, moglie del regista del film, che l'ha scritto dopo un viaggio in Sudafrica. Proprio come la storia raccontata anche le riprese del film, supervisionate dallo zoologo Kevin Richardson, sono durate tre anni, per seguire la crescita della protagonista Daniah De Villiers e del leone Thor.

Cast

Genere: Drammatico

Titolo Originale: Mia et le lion blanc

Anno: 2018

Durata: 1h 35m

Regista: Gilles de Maistre

Attori: Melanie Laurent, Langley Kirkwood, Daniah De Villiers, Ryan McLennan

Trama

Mia è solo una bambina quando stringe una straordinaria amicizia con Charlie, un leoncino bianco nato nell’allevamento di felini dei genitori in Sudafrica. Per anni i due crescono insieme e condividono ogni cosa. Ormai quattordicenne, Mia scopre che il suo incredibile legame con Charlie, divenuto uno splendido esemplare adulto, potrebbe finire da un momento all’altro, poiché il padre ha intenzione di vendere l’animale a un cacciatore di trofei. Così Mia scappa con Charlie, nel tentativo di raggiungere la riserva naturale di Timbavati, dove il leone sarà protetto per sempre.

Trailer