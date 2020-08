«Miami Beach»: trama, trailer e perché vederlo

28 Agosto 2020 | 11:35 di Giacomo Bernardi

«Miami Beach» è un film del 2016 diretto da Carlo Vanzina che sceglie come protagonisti una coppia di affermati attori romani: Max Tortora e Ricky Memphis (al quarto film con Vanzina). I due guidano insieme a Paola Minaccioni un cast giovane e fresco, composto da Emanuele Propizio, Giampaolo Morelli e Neva Leoni, tutti astri nascenti della risata all’italiana. Come ogni film dei fratelli Vanzina, è una commedia leggera in cui, tra una festa sulla spiaggia e una serata in discoteca, si cerca di sdrammatizzare e ironizzare sulle abitudini più assurde della società.

TRAMA Le pazze storie di tre giovani e dei rispettivi genitori si intrecciano nella splendida cornice della Florida. Due genitori indaffarati e single si detestano, ma i loro figli si innamorano e sembrano intenzionati a passare tutta la vita insieme. Una situazione complicata che, tra equivoci e follie notturne, presto cambierà radicalmente. Nel frattempo, una giovane, anziché volare in Bretagna con il padre e la matrigna, scappa con le amiche a Miami, dove il povero genitore comincerà a cercarla disperatamente.

