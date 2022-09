“Midway”: trama, cast e trailer

Roland Emmerich ha diretto questa pellicola d'azione, ispirata a un momento cruciale della Seconda Guerra Mondiale Cecilia Uzzo







Una storia vera di azione, "Midway" è infatti basato sulla storia vera della Battaglia delle isole Midway, combattuta nel Pacifico da giapponesi e americani tra il 4 e il 7 giugno 1942, giorni cruciali della Seconda Guerra Mondiale. Roland Emmerich - già regista di film come "Independence Day - Rigenerazione" (2016), a sua volta arrivato esattamente vent'anni dopo l'originale "Independence Day", di "The day after tomorrow" e "Godzilla" - ha diretto un cast di star (Woody Harrelson, Patrick Wilson, Luke Evans, Aaron Eckhart, Dennis Quaid) in una pellicola che porta il pubblico direttamente nel cuore della battaglia, attraverso le imprese dei soldati e degli aviatori coinvolti uno dei momenti decisivi della guerra.

Cast

Genere : Azione

: Azione Titolo originale : Midway

: Midway Durata : 2 ore e 15 minuti

: 2 ore e 15 minuti Anno : 2019

: 2019 Regia : Roland Emmerich

: Roland Emmerich Il cast: Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans, Aaron Eckhart, Nick Jonas, Mandy Moore, Dennis Quaid, Woody Harrelson

La trama

Attaccati a sorpresa dagli aerei giapponesi a Pearl Harbor, gli americani sono in ginocchio ma determinati a reagire. A capo di quello che resta della gloriosa flotta navale americana, l'ammiraglio Chester Nimitz prepara una trappola nell'atollo di Midway. A supportarlo l'Intelligence e l'orgoglio dei suoi uomini decisi a vendicare i caduti di Pearl Harbor. Dal versante orientale intanto, armati di potenza tecnologica e di una fiducia incrollabile nella vittoria, i giapponesi avanzano verso la battaglia chiave della guerra nel Pacifico. Gli americani avranno la meglio sui giapponesi nel giugno del 1942, ma la guerra è appena cominciata: per gli americani si tratterà di combattere fino alla resa incondizionata del nemico, per i giapponesi di non considerare mai la resa un'opzione onorevole.

