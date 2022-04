“Migliori nemici”: cast, trama e trailer

Tratto da una storia vera, racconta l'incredibile storia del confronto tra un'attivista afroamericana e un esponente del Ku Klux Klan Redazione Sorrisi







"Migliori nemici" è un film del 2019 che in Italia non è mai arrivato in sala, ma che ha ottenuto un discreto successo oltreoceano. Tratto da una storia vera e ambientato nel 1971 in Carolina del Nord, racconta l'incredibile storia del confronto tra un'attivista afroamericana (Ann Atwater, interpretata da Taraji P. Henson) e un esponente del Ku Klux Klan (C.P. Ellis, interpretato da Sam Rockwell). In seguito a un terribile incendio scoppiato in una scuola elementare per bambini di colore, la comunità si divide sulla possibilità di integrare gli alunni, in modo che bianchi e neri possano finire l'anno insieme. Nella cittadina di Durham scoppiano proteste e tumulti tra le due fazioni, con i bianchi radicali che rifiutano l'integrazione degli studenti di colore nelle loro scuole. Per risolvere la questione, viene chiamato un mediatore afroamericano (Bill Riddick, interpretato da Babou Ceesay) che, organizzando una serie di incontri pubblici che porteranno a una votazione finale, mette a confronto i diversi gruppi etnici, rappresentati dai protagonisti. Nonostante tutte le differenze, i due impareranno a conoscersi e a rispettarsi, finendo per agire insieme e per il bene comune.

Cast

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The Best of Enemies

The Best of Enemies Uscita: 2019

2019 Durata: 133'

133' Regista: Robin Bissell

Robin Bissell Attori: Taraji P. Henson, Sam Rockwell, Babou Ceesay, Anne Heche, Wes Bentley

Trama

1971: le leggi per tutelare gli afroamericani non si applicano nella Carolina del Nord. Nella città di Durham scoppiano tumulti, causati dal rifiuto dei bianchi di accogliere studenti di colore nelle loro scuole. Per placare gli animi, si tenta la strada del dialogo: un dibattito deciderà il futuro delle istituzioni scolastiche. Si fronteggiano Ann Atwater, agguerrita attivista afroamericana, e Cp Ellis, uno dei maggiori esponenti del Ku Klux Klan locale.

Trailer