Milva, una mamma, una diva per sempre

Su Rai3 il documentario che ripercorre la vita della grande artista. Noi abbiamo incontrato la figlia Antonella Silvestri







La sua chioma rossa, la sua voce calda e potente e la sua personalità l’hanno resa un mito della musica italiana. Il documentario "Milva, diva per sempre", diretto da Angelo Longoni, è un omaggio alla straordinaria carriera di Milva, nome d’arte di Maria Ilva Biolcati, e alla sua eredità artistica. In onda venerdì 3 maggio su Rai3 in prima serata, offre uno sguardo intimo e approfondito sulla vita e l’opera della “Pantera di Goro”, come era stata soprannominata, permettendo al pubblico di esplorare l’evoluzione della cultura italiana dagli anni Cinquanta fino al nuovo millennio.

"Milva, diva per sempre" contiene le testimonianze della figlia Martina Corgnati e del compagno di vita Massimo Gallerani, immagini d’archivio e i contributi preziosi di artisti, musicisti, giornalisti e scrittori che hanno conosciuto la leggendaria interprete. «È un progetto che si fonda sul libro che ho dedicato lo scorso anno a mia madre, "Milva. L’ultima diva"» ci racconta la figlia Martina, docente di Storia e ricercatrice.

«Di lei mi manca la personalità e la sfida che proponeva a tutte le persone di talento. Ha tratteggiato un’era, un contesto. Mamma mi ha insegnato a essere autonoma, forte e leader di me stessa». E continua ancora a raccontare: «Milva, in Italia ma anche in Europa, è stata l’interprete più versatile ed elastica. Capace di passare dalla musica contemporanea di Berio, ai grandi brani di Enzo Jannacci e a quelli “cosmici” di Vangelis, passando dal tango di Astor Piazzolla. È stata un’artista unica, con una capacità interpretativa senza eguali. Era un autentico animale da palcoscenico, non consentiva a nessuno di distrarsi. Riusciva a catalizzare l’attenzione in modo straordinario».

Martina racconta della madre con trasporto, allora, per concludere, le chiediamo quali siano i brani di Milva che lei preferisce: «Difficile scegliere. Amo molto "Canzone", "Quando il sipario...", "Non sono Butterfly" e alcuni dischi tedeschi realizzati sul finire degli Anni 80».