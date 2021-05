“Minari”, ho lasciato tutto per diventare un agricoltore

Arriva su Now il film con cui l’attrice Youn Yuh-jung ha vinto l’Oscar Steven Yeun in "Minari" Francesco Chignola







Si puo' vedere su

Agli ultimi Oscar ha colpito tutti il disarmante discorso di Youn Yuh-jung, 73enne premiata come miglior attrice non protagonista. E dal 5 maggio alle 21.15 su Now si potrà vedere il film con cui ha vinto, “Minari” (che nel frattempo è uscito anche nelle sale, appena riaperte).

Racconta la storia di Yacob Yi (Steven Yeun), un padre di famiglia che negli Anni 80 scommette tutti i risparmi sull’idea di coltivare i tipici ortaggi del suo paese, la Corea del Sud, ancora difficili da trovare negli Usa. Così, lascia la California e si trasferisce con moglie e figli in Arkansas, dove l’integrazione non sarà priva di ostacoli. Youn Yuh-jung è la suocera Soon-ja, che presto li raggiunge. “Minari” è un film che racconta con sensibilità e ironia il “sogno americano” da una prospettiva inedita.