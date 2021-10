“Mio fratello rincorre i dinosauri”: cast, trama e trailer

Tratto dal best-seller omonimo di Giacomo Mazzariol, il film è interpretato da Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese e Rossy De Palma Redazione Sorrisi







Tratto dal best-seller omonimo di Giacomo Mazzariol forte di 300mila copie vendute e tradotto in 15 lingue, il film è interpretato da Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese e Rossy De Palma. Jack ha sempre desiderato un fratellino con cui giocare. Quando nasce Gio, i suoi genitori gli raccontano che avrebbe avuto un fratello “speciale”. Con il passare del tempo Jack scopre che in realtà il fratello ha la sindrome di Down e questo per lui inizia a diventare un problema tanto da spingerlo nascondere la sua esistenza ai suoi nuovi amici del liceo e alla ragazza di cui è innamorato.

Cast

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2019

2019 Durata: 101'

101' Regista: Stefano Cipani

Stefano Cipani Attori: Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese, Francesco Gheghi, Lorenzo Sisto, Saul Nanni, Rossy De Palma

Trama

Jack ha due genitori spiritosi e democratici e delle sorelle che lo tiranneggiano, asserendo la loro "superiorità femminile". E come se non bastasse è in arrivo un altro fratellino. Agli occhi di Jack, Giovanni detto Giò si rivela da subito speciale, perché è dotato del superpotere di "dar vita alle cose". Solo dopo i 14 anni, Jack comincia a comprendere davvero la responsabilità e la complessità di avere un fratello con sindrome di Down.

Trailer