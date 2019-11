“Miracoli dal cielo”: cast, trama e trailer

21 Novembre 2019 | 14:24 di Redazione Sorrisi

"Miracoli dal cielo", il film in onda in prima serata su Raiuno, è ispirato alla vera storia di Christy Beam (Jennifer Garner) e di sua figlia Annabel (Kylie Rogers), alla quale viene diagnosticato un male incurabile all'apparato digestivo. La volontà di Christy di non arrendersi e di aggrapparsi alla fede portano a un evento drammatico che pare essere fatale e, invece, si rivela rappresentare la salvezza della piccola.

Cast

Genere: Drammatico

Titolo originale: Miracles from Heaven

Uscita: 2016

Durata: 109'

Regista: Patricia Riggen

Cast: Jennifer Garner, Kylie Rogers, Martin Henderson, John Carroll Lynch, Eugenio Derbez, Queen Latifah, Brighton Sharbino, Courtney Fansler, Wayne Pere, Bruce Altman, Kelly Collins Lintz, Hannah Alligood



Trama

Il film è basato sul libro "Miracoli dal cielo" di Christy Beam, che racconta la vera storia di sua figlia di dieci anni che ha avuto un'esperienza di pre-morte guarendo da una malattia incurabile. Quando Christy scopre che Anna è affetta da una rara disfunzione all'apparato digestivo, cerca di combattere per cercare una soluzione. Anna ha un incidente, cade da un'altezza di tre piani e poco dopo accade un vero miracolo che lascia disorientati i medici specialisti, riunisce la sua famiglia e diffonde speranza nella comunità...

Trailer