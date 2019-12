«Miracolo nella 34a strada»: trama, cast e curiosità

22 Dicembre 2019 | 14:21 di Redazione Sorrisi

Uno dei più grandi classici natalizi, che come ogni anno va di rito nella programmazione delle feste di fine anno, per essere goduto con tutta la famiglia: «Miracolo nella 34ª strada» (titolo originale: «Miracle on 34th Street») è un film diretto da Les Mayfield che ha come protagonista Richard Attenborough, nei panni di Babbo Natale. È un remake del celebre film «Il miracolo della 34ª strada» del 1947 diretto da George Seaton.

La trama: Babbo Natale esiste?

Le feste sono ormai alle porte quando un maturo signore dai modi eleganti viene ingaggiato dai Grandi Magazzini Macy's per impersonare Babbo Natale. Lui sostiene di chiamarsi Kris Kringle ma il suo stile sembra rivelare qualcos'altro, chiunque gli si avvicini è immediatamente contagiato da un gran senso di gioia. L'unica persona che si ostina a mostrarsi diffidente nei suoi riguardi è il suo capo, Doris Walzer, che spinge la sua bambina a non credere in Babbo Natale. Ma quando Kris viene accusato di essere un pazzo e viene processato, grandi e piccini dovranno decidere se Babbo Natale esiste davvero.

Il cast: ecco Matilda!

Il protagonista del film è Richard Attenborough, nei panni di Babbo Natale, affiancato da Mara Wilson (la piccola Susan Walker), attrice che in molti ricordano per il ruolo di Natalie Hillard in Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre e per Matilda Wormwood in Matilda 6 mitica.

Curiosità sul film di Natale per eccellenza

Il film è il quarto remake (il secondo al cinema) del film originale del 1947. È una pellicola così amata che ha sempre riscosso successo, in ogni sua versione. È considerato, insieme a «La vita è meravigliosa», il film di Natale per eccellenza.