“Mission: Impossible – Protocollo fantasma”: cast, trama e trailer

In prima serata su Canale 5, il quarto film della saga che vede protagonista Tom Cruise nei panni dell'agente segreto Ethan Hunt

Foto: Paula Patton e Tom Cruise in una scena di "Mission: Impossible - Protocollo fantasma"

29 Giugno 2020 | 10:43 di Redazione Sorrisi

Un'avventura ricca di suspense e adrenalina: è "Mission: Impossible - Protocollo fantasma".

Si tratta del quarto film della saga che vede protagonista Tom Cruise nei panni dell'agente segreto Ethan Hunt. Tanto per cambiare, l'intrepida spia si trova in guai grossi: accusato ingiustamente di aver semidistrutto il Cremlino con un attentato dinamitardo, viene scaricato dal suo governo e, per ristabilire la verità dei fatti, può contare solo su di sè e gli uomini della sua squadra.

Nel cast del film, che ha ottenuto un clamoroso successo al botteghino (ha incassato 700 milioni di dollari), ricordiamo Jeremy Renner, Paula Patton, Simon Pegg e, nel ruolo della cattivissima killer Sabine Moreau, Léa Seydoux.

Un Cruise in stato di grazia e una serie di scene mozzafiato tra Mosca, Dubai e San Francisco garantiscono una serata di grande divertimento.

Cast

Genere: Azione

Titolo originale: Mission: Impossible - Ghost Protocol

Uscita: 2011

Durata: 133'

Regista: Brad Bird

Attori: Tom Cruise, Léa Seydoux, Josh Holloway, Michael Nyqvist, Ving Rhames, Paula Patton, Anil Kapoor, Vladimir Mashkov, Samuli Edelmann, Ilia Volokh, Miraj Grbic, Ivan Shvedoff, Pavel Kríz, April Stewart, Jeremy Renner, Simon Pegg

Trama

Hunt e la sua squadra di agenti IMF corrono contro il tempo per rintracciare un pericoloso terrorista dal nome in codice "Cobalt", che è entrato in possesso dei codici di lancio dei missili nucleari russi. La vera identità di "Cobalt" è nascosta negli archivi del Cremlino e Hunt e colleghi vi si infiltrano e si ritrovano loro malgrado coinvolti nell'esplosione dell'intero palazzo. il Presidente degli Stati Uniti è costretto quindi ad attivare il "Protocollo fantasma" e l'intera Impossible Mission Force viene dismessa.

