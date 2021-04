“Modalità aereo”: trama, cast e trailer

Una commedia divertente con Paolo Ruffini, Violante Placido, Lillo e Dino Abbrescia Violante Placido, Paolo Ruffini e Lillo Redazione Sorrisi







Ricco, potente, famoso… La vita dello spocchioso Diego Gardini (Paolo Ruffini) è scandita da viaggi in prima classe e soggiorni in hotel a 5 stelle. Un giorno però si scorda lo smartphone (pieno di numeri di vip) nella toilette di un aeroporto: quando se ne accorge, è già in volo verso Sydney. E il guaio è che, mentre Diego fa impazzire la hostess Linda (Violante Placido) con le sue scenate, il cellulare finisce nelle mani di due inservienti, Ivano (Lillo) e Sabino (Dino Abbrescia). Che approfittano della situazione: è facile cambiare vita se hai i numeri giusti.

Cast

Genere : Commedia

: Commedia Anno di uscita : 2019

: 2019 Durata : 95’

: 95’ Regista : Fausto Brizzi

: Fausto Brizzi Attori: Lillo, Paolo Ruffini, Violante Placido, Dino Abbrescia, Caterina Guzzanti

Trama

Chi la fa l'aspetti... ed è proprio quello che accade a Diego, un imprenditore di successo che pensa solo a se stesso e non si pone scrupoli nel denigrare il prossimo. Una banale dimenticanza però gli costerà cara: non si accorge di aver lasciato il suo cellulare, a cui sono collegati profili social, contatti e carte di credito, nel bagno di un aeroporto. Il dispositivo va a finire nelle mani di due scaltri inservienti, Ivano e Sabino, che non perdono di certo l'occasione per vendicarsi dell'arrogante riccone.

Trailer