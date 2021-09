La commedia di Daniele Luchetti, ispirata a due best seller di Francesco Piccolo è un tentativo di riflettere sulle grandi verità dell’esistenza che spesso si nascondono nei piccoli dettagli della vita quotidiana Redazione Sorrisi







In attesa di raggiungere l’aldilà un uomo (Pif) ripensa all’incidente stradale che solo pochi minuti prima gli è costato la vita. Poi, però, quando arriva il momento, scopre qualcosa di clamoroso: la sua morte è stata un errore e in realtà il suo tempo sulla Terra non si è esaurito. Ha il diritto di tornare a casa per altri 92 minuti. Inizia così "Momenti di trascurabile felicità", la commedia di Daniele Luchetti, ispirata a due best seller di Francesco Piccolo (qui sceneggiatore): un tentativo di riflettere sulle grandi verità dell’esistenza che spesso si nascondono nei piccoli dettagli della vita quotidiana.

Cast

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2019

2019 Durata: 93'

93' Regista: Daniele Luchetti

Daniele Luchetti Attori: Pif, Renato Carpentieri, Federica Victoria Caiozzo, Angelica Alleruzzo

Trama

Paolo è un ingegnere e conduce una vita tranquilla a Palermo con moglie e due figli, ma ha anche relazioni extraconiugali che si concede di tanto in tanto e fa uscite al bar con gli amici a fare il tifo per la squadra rosa e nera. Un giorno Paolo viene investito in pieno da un'auto ritrovandosi catapultato in Cielo, nello stanzone adibito allo smistamento delle anime. Da qui comincerà quella rivalutazione della sua intera vita che lo metterà di fronte alla sua medietà e alle sue mancanze.

Trailer