“Monster Trucks”: trama e trailer del film di Chris Wedge

Foto: Lucas Till in "Monster Tracks"

24 Ottobre 2020 | 12:56 di Angelo De Marinis

Monster Trucks, arrivato nelle sale cinematografiche italiane nel febbraio 2017, è un action movie per tutta la famiglia che vede dietro la macchina da presa Chris Wedge, che noi tutti ricordiamo per essere il regista de L'era glaciale e Robots.

Protagonista della pellicola è Lucas Till (X-Men Apocalisse) e vede nel cast anche Jane Levy, Amy Ryan, Rob Lowe, Danny Glover e Barry Pepper.

Il film racconta la storia di un ragazzo liceale, Tripp (ovvero Till) con la passione per i motori, che si costruisce un Monster Truck con i resti e i rottami di vecchie automobili. L'esplosione di un impianto petrolifero della zona porta alla luce una strana creatura sotterranea che ama la velocità e che andrà a stabilirsi proprio nel suo pick up, dando il via a una serie di avventure.

Un film che può contare su effetti speciali all'avanguardia e immagini 3D di ultima generazione. Ecco il trailer.