“Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre”: cast, trama e trailer

Robin Williams nei panni di una delle tate più amate del cinema Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre Credit: © 20th Century Fox Lorenzo Di Palma







“Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre” è un film cult del 1993 diretto da Chris Columbus con Robin Williams, Sally Field e Pierce Brosnan, liberamente ispirato al libro di Anne Fine, “Un padre a ore”. La storia parte da quando l’attore Daniel Hillard (Williams) viene licenziato perché improvvisa battute durante il doppiaggio. La moglie Miranda, preoccupata per la sorte dei tre figli, chiede il divorzio, insieme all'affidamento dei tre bambini, ma è costretta ad assumere una governante e mette un'inserzione sul giornale… Robin Williams, che per questo ruolo vinse anche il Golden Globe del ’94 come “miglior attore in un film commedia o musicale”, non fu la prima scelta della produzione che lo propose a Tim Allen che rifiutò la parte. Il film fu premiato agli Oscar nella categoria “Miglior trucco”, opera di Greg Cannom, Ve Neill e Yolanda Toussieng.

Trailer

Cast

Genere: Commedia

Titolo originale: Mrs. Doubtfire

Uscita: 1993

Nazionalità: USA

Durata: 125'

Regista: Chris Columbus

Attori: Robin Williams, Sally Field, Pierce Brosnan, Harvey Fierstein

Trama

Daniel Hillard, moglie e due figli, è un doppiatore cinematografico dal temperamento un po' troppo estroso. Dopo aver divorziato, gli vengono tolti i suoi adorati ragazzi. Decide così di escogitare un piano per stargli vicino e si trasforma abilmente in Mrs. Doubtfire, un'esperta educatrice e donna tuttofare per farsi assumere dalla ex moglie in quella che era casa sua. Ne succedono di tutti i colori e la faccenda si fa decisamente complicata, ma alla fine tutto si aggiusta per il meglio.