“Muppets hunted mansion”: che notte, in una casa stregata

Kermit, Miss Piggy, Gonzo il Grande, Pepe il Re dei gamberi e tutta la banda dei Muppet sono i protagonisti del film “Muppets haunted mansion: la casa stregata”, in uscita su Disney+ l’8 ottobre.

Siamo ad Halloween, che già è una premessa da brividi, e loro devono trascorrere una notte in una casa abitata da strani spiriti. La responsabilità di questa scelta è di Gonzo, che di professione è stuntman e decide di mettersi alla prova con una sfida davvero paurosa. Ad accoglierli ci sono statue parlanti, camerieri in carne e ossa e personaggi non proprio raccomandabili. Sopravviveranno a questa notte da incubo? Una cosa però è certa: a guardare questa commedia ci faremo davvero molte risate.