“Murder Mystery 2”: il trailer del nuovo film

Adam Sandler e Jennifer Aniston tornano nei panni di Nick e Audrey Spitz in "Murder Mystery 2". Il sequel del film, tra le novità originali in arrivo dell'anno, sarà disponibile solo su Netflix dal 31 marzo. Arriva circa quattro anni dopo la pellicola originale diventata in brevissimo tempo uno dei titoli più visti della piattaforma streaming.

Diretto dal regista Jeremy Garelick e scritto come il precedente da James Vanderbilt, vede i coniugi Spitz alle prese con un caso che alza la posta in gioco e che dà finalmente ai due detective l’occasione per realizzare tutto ciò che hanno sempre sognato: il successo della loro agenzia e il tanto atteso viaggio a Parigi.

La trama

A quattro anni dalla risoluzione del loro primo caso di omicidio, Nick e Audrey Spitz sono diventati detective a tempo pieno, ma faticano ad avviare la loro agenzia investigativa. Quando sono invitati a festeggiare il matrimonio di un loro amico (Adeel Akhtar) sulla sua isola privata, si ritrovano immersi in nuovo mistero. Non appena la festa ha inizio, infatti, qualcuno rapisce lo sposo per ottenere un riscatto e tutti gli eleganti ospiti, i familiari e la stessa sposa diventano possibili sospettati.

Il trailer

Il cast

Ritornano Adam Sandler e Jennifer Aniston e con loro un ricco cast che comprende Mark Strong, Mélanie Laurent, Jodie Turner-Smith, Kuhoo Verma, John Kani e Dany Boon.