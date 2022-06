“My Policeman”, in arrivo il film con Harry Styles

La star della musica e del cinema è protagonista di una drammatica storia d’amore anticonvenzionale, su Prime Video da novembre Harry Styles ed Emma Corrin in "My policeman" Credit: © Prime Video Cecilia Uzzo







È davvero inarrestabile Harry Styles, che è il protagonista di "My Policeman", il nuovo film disponibile in streaming su Prime Video dal 4 novembre. A maggio ha pubblicato l’album "Harry's House" e prosegue parallelamente la sua carriera come attore: dopo il film bellico "Dunkirk" di Chirstopher Nolan, il cameo nel cinecomic "The Eternals", a settembre tornerà al cinema come star di "Don't worry darling" per la regia di Olivia Wilde. Nel frattempo, sarà proprio lui al centro della drammatica storia d’amore di "My Policeman", una sorta di triangolo amoroso che sfida le convenzioni sociali degli Anni 50.

Diretto da Michael Grandage (già regista del film "La pazzia di Re Giorgio") è tratto dal romanzo di Bethan Roberts "My policeman. Storia di un amore impossibile" (Sperling & Kupfer, 2021), che racconta la storia di un poliziotto diviso tra l’amore per un altro uomo (quindi, un amore proibito) e quello per la moglie, con cui si è sposato (anche) per salvare le convenzioni sociali. Alla sceneggiatura c'è Ron Nyswaner, candidato al premio Oscar per la Migliore sceneggiatura originale di "Philadelphia" nonché autore di 9 episodi di "Homeland – Caccia alla spia".

La trama

Il film segue tre ragazzi – il poliziotto Tom, l’insegnante Marion e il curatore di un museo Patrick – attraverso una storia emozionante nella Gran Bretagna degli Anni 50. Negli Anni 90, Tom, Marion e Patrick sono ancora in preda al desiderio e al rimpianto, ma ora hanno un’ultima possibilità di riparare i danni del passato.

Il cast

Accanto a Harry Styles, che interpreta il poliziotto Tom, i co-protagonisti sono David Dawson e Emma Corrin: a Dawson, noto per le serie "Ripper Street" e "The last kingdom" (e nel cast del film "La cena delle spie") va il ruolo di Patrick, mentre Marion è interpretata da Emma Corrin, che è stata la principessa del Galles Lady Diana Spencer nella quarta stagione della serie "The Crown". A interpretarli in età adulta ci sono Linus Roache (Tom), Gina McKee (Marion) e Rupert Everett (Patrick).