“Natale a tutti i costi”: trama, cast e trailer

Christian De Sica e Angela Finocchiaro sono protagonisti della commedia natalizia in arrivo a dicembre su Netflix Redazione Sorrisi







Ci sono genitori disposti a tutto per avere la famiglia riunita per il pranzo di Natale, proprio come i protagonisti di "Natale a tutti i costi", con Christian De Sica e Angela Finocchiaro, disponibile su Netflix dal 19 dicembre. Scritta e diretta da Giovanni Bognetti, già autore de "Il mammone", "I babysitter", è una commedia irriverente, che ruota intorno alla diversa prospettiva sulle feste familiari per genitori e figli.

La trama

Dopo venticinque anni la famiglia perfetta si separa: i figli, Alessandra e Emilio, abbandonano il nido e la provincia e vanno a vivere in città lasciando i genitori, Carlo e Anna, finalmente soli. I ragazzi nel giro di pochi mesi, presi dalla loro nuova vita, limitano i rapporti con i genitori a qualche breve chiamata, disertano i funerali dei parenti, non si presentano più ai compleanni, poi l'ultima goccia: non trascorreranno il Natale insieme alla loro famiglia. Carlo e Anna, arrabbiati e disperati, pur di riavere i loro figli decidono di mentire, fingendo di aver ereditato sei milioni di euro da una vecchia zia. Il piano sembra funzionare e, spinti dalla speranza di poter avere la loro fetta di eredità per realizzare i loro sogni, i figli si ripresentano magicamente, chiarando persino di non potersi perdere il Natale in famiglia. Quanto potrà durare e quali conseguenze avrà la bugia di Carlo e Anna? Riusciranno a festeggiare il Natale con i loro figli? E a quale costo?

Il cast

Protagonisti, nei panni dei genitori Carlo e Anna, sono Christian De Sica e Angela Finocchiaro, affiancati da Dharma Mangia Woods e Claudio Colica nel ruolo dei figli Alessandra e Emilio. Nel cast ci sono anche Iaia Forte, Fioretta Mari, Francesco Marioni, Alessandro Betti.

