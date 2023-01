«A Natale mi sposo»: cast, trama e trailer

In prima serata su Canale 5 va in onda il cinepanettone del 2010, con l'inossidabile squadra capitanata da Massimo Boldi e composta da Enzo Salvi, Massimo Ceccherini, Teresa Mannino, Nancy Brilli, Elisabetta Canalis e Vincenzo Salemme Redazione Sorrisi







Paolo Costella è il regista di «A Natale mi sposo», dove Massimo Boldi interpreta il ruolo di Gustavo, cuoco vedovo che gestisce una trattoria a Roma. Grazie all’intervento del figlio, Gustavo viene scelto come cuoco per un banchetto di notte a St. Moritz. Ma non tutto va come dovrebbe andare. Nel cast troviamo anche Vincenzo Salemme, Nancy Brilli e Massimo Ceccherini.

Cast

Genere: Commedia

Uscita: 2010

Durata: 87'

Regista: Paolo Costella

Cast: Massimo Boldi, Enzo Salvi, Massimo Ceccherini, Teresa Mannino, Loredana De Nardis, Lucrezia Piaggio, Jacopo Sarno, Valeria Valeri, Nancy Brilli, Elisabetta Canalis, Vincenzo Salemme

Trama

Gustavo, cuoco milanese a Roma e padre di un adolescente innamorato, viene scambiato per un celebre chef e invitato a organizzare a St. Moritz un sofisticato pranzo di nozze. Il matrimonio però non s'ha da fare perché Fabio, figlio di Gustavo, è invaghito da sempre di Chris, sposina promessa per interessi paterni alla prole ottusa di un ricco banchiere svizzero. Figlia di uno scrittore dozzinale e di una madre burina, Chris ricambia il sentimento di Fabio ed è decisa a fuggire con lui.

Trailer