“Nella bolla”: tutti sul set più pazzo del mondo

Da quando il Covid è entrato nelle nostre vite, molte cose sono cambiate. E questo vale anche per il mondo del cinema. Ora per realizzare un film spettacolare bisogna creare delle “bolle”, costringendo cioè i membri della produzione a vivere per settimane isolati dal resto del mondo.

Da questa idea nasce “Nella bolla”, nuovo film di Judd Apatow, uno dei guru della commedia americana, in arrivo su Netflix dal 1° aprile. Una satira di Hollywood ambientata dietro le quinte di un (finto) film. Su un set blindatissimo in Inghilterra tutto è pronto per il sesto capitolo di “Cliff beats”, una saga cinematografica sui dinosauri diventata sempre più improbabile di film in film. È l’autunno del 2020 e il Covid impone regole ferree, fra tamponi, mascherine e distanziamento. Ma gli attori (che spesso e volentieri recitano davanti ai “green screen”, grandi pareti verdi su cui verranno montati gli effetti speciali) sono troppo abituati alla loro vecchia vita. La posta in gioco, però, è alta: bisogna fare un film che riporti il pubblico in sala, a ogni costo, per salvare la casa di produzione.

I protagonisti della (finta) saga, Dustin (David Duchovny) e Lauren (Leslie Mann), non sono più giovanissimi. Per questo, è stata scritturata una star di TikTok (Iris Apatow, figlia del regista)... “Nella bolla” è una commedia brillante che mette Hollywood alla berlina: un “esorcismo” necessario per un’industria spaventata da una crisi senza precedenti.