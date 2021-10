“Nella tana dei lupi”: cast, trama e trailer

Un poliziesco a metà strada tra il thriller d’azione e un noir psicologico con Gerard Butler e 50 Cent Nella Tana dei Lupi Credit: © Lucky Red Lorenzo Di Palma







Ladri senza paura. Poliziotti senza limiti. Nella tana dei lupi (Den of Thieves è il titolo originale) è un poliziesco realistico ambientato ai giorni nostri – a metà strada tra il thriller d’azione e un noir psicologico - concepito nel 2002 dallo sceneggiatore Christian Gudegast che lo ha diretto nel 2018 facendo il suo esordio dietro la macchina da presa. Leggendo il saggio Where the Money Is, che spiega come Los Angeles sia divenuta la capitale mondiale delle rapine in banca, Gudegast ha notato una foto del Los Angeles Times scattata alla Federal Reserve Bank: un'enorme vasca piena di banconote. Il libro e l'immagine gli hanno fornito l'ispirazione per la storia che sarebbe poi diventata l'ossatura del copione che racconta della migliore banda di rapinatori dello Stato, tra cui spiccano l’impassibile Ray Merriman (Pablo Schreiber) e il temibile Enson Levoux (50 Cent) che sta preparando il colpo del secolo alla Federal Reserve Bank di Los Angeles, quando il loro destino si intreccia a quello degli agenti della squadra speciale anticrimine di “Big Nick” O’Brien (Gerard Butler). E quello che apparentemente potrebbe sembrare un convenzionale faccia a faccia tra buoni e cattivi si rivelerà uno scontro a fuoco senza esclusione di colpi in cui i due gruppi rivali si affronteranno senza scrupoli e ad armi pari.

Il trailer

La trama

“Big Nick” O'Brien dirige una squadra anticrimine a Los Angeles, la capitale mondiale del cinema e delle rapine in banca. Una rapina più sanguinosa delle altre gli ha tolto il sonno. Lasciato persino dalla moglie, che non sopporta più il suo stile di vita, O'Brien si butta a capofitto nel lavoro. Con un manipolo di uomini indaga sul crimine e incontra Donnie, gestore di un pub e chiave di accesso al mistero. In corsa contro il tempo, O'Brien deve vedersela con un cattivo professionista...

Il cast

Gerard Butler, Pablo Schreiber, O'Shea Jackson Jr “50 Cent”