“Nessuno come noi”: trama, cast e trailer

Sarah Felberbaum e Alessandro Preziosi sono i protagonisti di una commedia romantica ambientata negli Anni 80 Redazione Sorrisi







Come andavano le questioni amorose pochi decenni fa, quando non esistevano i social network e gli smartphone? Lo racconta, più o meno, "Nessuno come noi", pellicola ambientata nella Torino degli Anni 80. Il film, con protagonisti Sarah Felberbaum e Alessandro Preziosi, è una commedia romantica sulla forza dei sentimenti, in cui si intrecciano amore, amicizia, passione e tradimento.

Il cast di "Nessuno come noi"

Genere : Commedia, romantico

: Commedia, romantico Uscita: 2018

2018 Durata: 1 ora e 40minuti

1 ora e 40minuti Regista : Volfango De Biasi

: Volfango De Biasi Interpreti: Sarah Felberbaum, Alessandro Preziosi, Christiane Filangieri, Leonardo Pazzagli, Elisa Di Eusanio, Vincenzo Crea, Sabrina Martina

La trama di "Nessuno come noi"

Torino, 1987. Betty (Sarah Felberbaum) è un'insegnante di liceo bella, anticonformista e single per scelta. Umberto (Alessandro Preziosi) è un noto docente universitario, affascinante, alle prese con un matrimonio noioso e privo di passione. I due si incontrano per la prima volta quando Umberto e sua moglie Ludovica decidono di iscrivere il figlio ribelle Romeo nel liceo in cui insegna Betty. Nonostante un primo burrascoso incontro, tra loro scoppia una passione travolgente. Alla loro vicenda si intreccia quella di Vince, liceale studioso da sempre perdutamente innamorato di Cate, la bellissima compagna di classe. Il suo unico punto di riferimento nel mondo degli adulti è proprio la prof Betty Bottone, l'unica cui fa leggere i suoi scritti esistenziali. Quando in classe arriva un nuovo studente, il ricco e viziato Romeo (il figlio di Umberto), gli equilibri saltano: i due ragazzi stringono subito amicizia, ma Cate finisce a sua volta per perdere la testa proprio per Romeo.

Il trailer di "Nessuno come noi"