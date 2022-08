“Next”: cast, trama e trailer

Un action movie con Nicolas Cage e Jessica Biel Nicolas Cage e Jessica Biel in "Next" Lorenzo Di Palma







Molto liberante tratto da un racconto dello scrittore Philip K. Dick (come “Minority Report”), “Next” è un action-movie con Nicolas Cage (“Face/Off”, “The Family Man” e moltissimi altri), Julianne Moore (“Il fuggitivo”, “Crazy, stupid, love”, “Il grande Lebowski”), Jessica Biel (“Blade: Trinity”, “The Sinner”, “Il diario dell’amore”), Thomas Kretschmann (“Stalingrad”, “La sindrome di Stendhal”) e Tory Kittles (“In linea con l’assassino”, “Miracolo a Sant’Anna”), ma vanta anche la partecipazione del mitico Peter Falk, che ha interpretato il tenente Colombo per anni.

Trailer

Cast

Genere: Azione

Titolo originale: Next

Uscita: 2007

Nazionalità: USA

Durata: 96'

Regista: Lee Tamahori

Attori: Nicolas Cage, Peter Falk, Julianne Moore, Tory Kittles, Jessica Biel, Thomas Kretschmann

Trama

Cris Johnson è in grado di vedere il futuro, ma solo il proprio e solo due minuti in avanti, eccezion fatta per ciò che riguarda il futuro della ragazza di cui è innamorato, Elizabeth, nel qual caso non c'è limite. Quando l'FBI scoprirà questa sua straordinaria dote comincerà a perseguitarlo per capire i segreti della sua capacità. Cris però scappa, assumendo l'identità di Frank Cadillac e facendo il mago a Las Vegas. Ma quando si renderà conto di essere l'unico in grado di sventare un attacco terroristico...