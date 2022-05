“Noi siamo tutto”: trama, cast e trailer

Una ragazza è costretta in casa da una malattia, ma un colpo di fulmine cambierà le carte in tavola "Noi siamo tutto" Cecilia Uzzo







Non solo Eurovision: nella serata di stacco tra una semifinale e l’altra del festival, su Rai 1 approda anche il film drammatico "Noi siamo tutto", in onda in prima serata mercoledì 11 maggio. La pellicola del 2017 è l’adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Nicola Yoon (Sperling & Kupfer, 2018), con Amandla Stenberg e Nick Robinson nei ruoli dei protagonisti Maddy e Olly.



Alla regia c'è Stella Meghie ("Jean of the Joneses") e la sceneggiatura è di J. Mills Goodloe ("Adaline – L’eterna giovinezza").

La trama

Madeline "Maddy" Whittier ha 18 anni e ha passato la vita praticamente prigioniera nella propria casa, dove vive con la madre. La ragazza è infatti affetta da una grave immunodeficienza combinata (SCID), una malattia rara che ha ridotto ai minimi termini le sue difese immunitarie e non le permette di esporsi al mondo esterno, su cui fantastica attraverso le finestre. Un giorno un camion dei traslochi arriva nella sua via e, dalla finestra chiusa, vede per la prima volta Olly, il nuovo vicino, i loro sguardi si incrociano ed ecco il colpo di fulmine. Maddy vorrebbe con tutta sé stessa sperimentare le gioie del mondo esterno e vivere la sua prima storia d’amore. Guardandosi attraverso le finestre e parlando solo attraverso messaggi, Olly e Maddy stringono un legame profondo che li porta a rischiare tutto per stare insieme, tra ostacoli e colpi di scena…

Il trailer

Il cast

Maddy e Olly sono i protagonisti del film: lei è interpretata da Amandla Stenberg, nota per il ruolo di Rue nei film "Hunger Games" e "Il coraggio della verità - The Hate U Give". Olly è invece Nick Robinson, cioè Zach del film "Jurassic World", visto recentemente nella miniserie Netflix "Maid" (era il fidanzato violento di Alex). Fanno parte del cast del film anche Anika Noni Rose ("Dreamgirls") e Ana de la Reguera ("Sun Belt Express"), rispettivamente la madre di Maddy e la sua amica Carla.