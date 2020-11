“Nome di donna”: trama e cast

25 Novembre 2020 | 18:16 di Redazione Sorrisi

In “Nome di donna” di Marco Tullio Giordana, Cristiana Capotondi è Nina, una donna che scopre del torbido nella lussuosa residenza per anziani in cui inizia a lavorare. Si troverà a dover combattere contro tutti per denunciare un sistema dispotico.

La trama

Nina Martini si trasferisce in Brianza con sua figlia ed è in cerca di lavoro. Dopo un periodo di prova, viene assunta presso una casa di cura per anziani, ma la stabilità ritrovata ben presto viene messa a dura dal direttore della struttura che comincia a farle delle avance. Nina vuole denunciarlo, ma si trova a combattere con l'omertà delle colleghe e la prepotenza di un sistema amministrativo conservatore e dispotico. Nina però non si da per vinta e combatte in nome della giustizia e dei diritti delle donne.

Il cast

Cristiana Capotondi, Valerio Binasco, Stefano Scandaletti, Adriana Asti, Bebo Storti