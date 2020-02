“Non c’è campo”: trama, cast e trailer

26 Febbraio 2020 | 11:06 di Redazione Sorrisi

"Non c'è campo" è una commedia del 2017 diretta da Federico Moccia. Tra i protagonisti ci sono Vanessa Incontrada, Gianmarco Tognazzi e Corrado Fortuna. Il film racconta di una gita di classe in un borgo del Salento, dove i ragazzi (ma anche gli adulti) dovranno fare i conti con la vita senza smartphone e social network.



La trama

Per l'anno della maturità Laura (Vanessa Incontrada) organizza una gita di classe un po' insolita per i suoi studenti. Porterà i ragazzi in Salento, a Scarrano, per un laboratorio con l'artista Gualtiero Martelli (Corrado Fortuna). Scoprirà però che nel piccolo borgo non c'è campo, una brutta sorpresa soprattutto per i ragazzi, abituati ad essere perennemente connessi ai social con i loro smartphone.

Il cast

Regista: Federico Moccia

Cast: Vanessa Incontrada, Claudia Potenza, Gianmarco Tognazzi, Corrado Fortuna

Il trailer