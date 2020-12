«Non ci resta che piangere»: trama, cast e immagini

Foto: Massimo Troisi e Roberto Benigni in «Non ci resta che piangere»

06 Dicembre 2020 | 11:29 di Francesco Chignola

È uno dei film più amati, originali e leggendari del cinema italiano: «Non ci resta che piangere», bizzarro ed esilarante viaggio nel tempo con Roberto Benigni e Massimo Troisi nei panni di un insegnante e un bidello catapultati nel quindicesimo secolo.



Uscito nel Natale 1984, il film diretto proprio da Troisi e Benigni diventò il maggior incasso di quella stagione, superando persino blockbuster come «Ghostbusters» e «Indiana Jones e il tempo maledetto». Furono più di 3,7 milioni gli italiani che andarono in sala per assistere alle avventure dei due malcapitati viaggiatori nel tempo, e il film incassò 15 miliardi di lire.