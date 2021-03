“Non mi uccidere”: trama, cast e trailer del teen drama con Alice Pagani

Il teen drama horror diretto da Andrea De Sica sarà disponibile per l'acquisto o il noleggio dal 21 aprile

Esce il 21 aprile "Non mi uccidere", teen drama a tinte horror diretto da Andrea De Sica. Il film sarà disponibile per l'acquisto o il noleggio sulle principali piattaforme di video on demand, tra cui Apple Tv, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, Sky Primafila e Infinity.

La trama

Mirta (Alice Pagani) e Robin (Rocco Fasano) si amano alla follia, ma perdono entrambi la vita in una cava abbandonata. Lei però si sveglia e scopre di essere diventata una creatura che per sopravvivere si deve nutrire di carne umana. Braccata da uomini misteriosi, si ritroverà a combattere per andare alla ricerca di Robin.

Il cast

Nel cast anche Silvia Calderoni, Fabrizio Ferracane, Sergio Albelli e con Giacomo Ferrara, con la partecipazione di Anita Caprioli.