Non solo “Lo scontro”: 7 litigi in 7 film da vedere

I conflitti cinematografici esplodono fra coppie, amici o sconosciuti in questa selezione di titoli infuriati Steven Yeun e Ali Wong in una scena di "Lo scontro" Credit: © Netflix Fiaba Di Martino







Comincia tutto da un colpo di clacson e da un banale e ordinario episodio di "rabbia alla guida", che progressivamente si tramuta in un gioco al massacro per sfogare le rispettive frustrazioni, quello tra Amy (Ali Wong) e Danny (Steven Yeun), nella miniserie Netflix "Lo scontro" creata da Lee Sung Jin e accolta da un plebiscito di pubblico e critica.

Il tema del conflitto e della collisione, per divergenze di opinioni o dissapori sentimentali, che scaturiscono in litigi umoristici o in una carneficina anche fisica, è succulento per il cinema come per la tv: di seguito, un prelievo di film che l'hanno declinata in generi e storie con sviluppi e finali sorprendenti.

“ Il giorno sbagliato ” - Prime Video, Infinity

” - Prime Video, Infinity “ Storia di un matrimonio ” - Netflix

” - Netflix “ Fight Club ” - Prime Video, Disney+

” - Prime Video, Disney+ “ The social network ” - Now, TimVision

” - Now, TimVision “ Revolutionary Road ” - Now, Paramount+

” - Now, Paramount+ “ Cape Fear - Il promontorio della paura ” - Prime Video

” - Prime Video “Mr. & Mrs. Smith” - Prime Video, Disney+