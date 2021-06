“Non sposate le mie figlie 2”: cast, trama e trailer

Dopo il grande successo del primo capitolo, tornano i coniugi Verneuil alle prese con una nuova crisi familiare. Redazione Sorrisi







Dopo il grande successo di “Non sposate le mie figlie!”, tornano i coniugi Verneuil alle prese con una nuova crisi familiare.

Claude e Marie sembrano ormai essersi rassegnati al matrimonio delle loro quattro figlie con uomini di origini e culture molto distanti dalla loro: Rachid, musulmano di origini algerine, Chao, ateo e figlio di cinesi, l’ebreo David e il senegalese Charles. Ma la loro tranquillità familiare viene messa ancora una volta a dura prova quando scoprono che i loro generi hanno deciso di lasciare la Francia con mogli e figli in cerca di fortuna all'estero. Come se non bastasse, atterrano in Francia anche i consuoceri Koffi per il matrimonio della loro unica figlia femmina. Incapaci di immaginare la loro famiglia lontana e di non vedere crescere i propri nipoti, Claude e Marie sono pronti a tutto pur di trattenerli e dimostrare loro che la Francia è il posto migliore in cui possano vivere.

Cast

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu?

Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Uscita: 2019

2019 Durata: 99'

99' Regista: Philippe de Chauveron

Philippe de Chauveron Attori:

Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Frédéric Chau, Frédérique Bel, Élodie Fontan, Medi Sadoun, Noom Diawara, Julia Piaton, Emilie Caen,

Pascal N'Zonzi, Tatiana Rojo, Claudia Tagbo

Trama

Le quattro figlie di Claude e Marie Verneuil si sono sposate con uomini di culture molto diverse dalla loro: un musulmano, un cinese, un ebreo e un ivoriano. Tutto sembra filare per il meglio, ma a poco a poco le quattro giovani coppie, scontente del clima discriminatorio nazionale, decidono di trasferirsi altrove. Scatta così l'allarme per Claude e Marie che, se fino ad allora se ne stavano tranquilli tra mucche, patè d'oca e taglieri di formaggi, ora si devono dar da fare per correre ai ripari.

