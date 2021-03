“Nonno scatenato”: cast, trama e trailer

Una commedia con Zac Efron nei panni di un nipote bacchettone e Robert De Niro in quelli di un vecchietto sopra le righe Robert De Niro e Zac Efron, protagonisti di «Nonno scatenato» Redazione Sorrisi







"Nonno scatenato" è una irriverente commedia americana con due protagonisti d’eccezione: Robert De Niro e Zac Efron. Il primo interpreta il “nonno scatenato” del titolo italiano (quello originale è Dirty Grandpa), mentre il secondo interpreta un nipote educato e pacato.

La dinamica del film è semplice e prende piede quando De Niro, diventato vedovo dopo 40 anni di matrimonio, riallaccia i rapporti con il nipote e gli chiede di accompagnarlo in viaggio fino a Daytona Beach, in Florida. Dopo le iniziali esitazioni di Jason, dettate anche dalla riluttanza della fidanzata Meredith, il giovane acconsente e decide di iniziare questa avventura on the road senza censure e spesso volgare con un nonno molto particolare.

A firmare la sceneggiatura è John M. Phillips. Lo sceneggiatore ha raccontato che l’idea del film è nata dopo aver trascorso una serata con suo padre. I due si sono imbattuti in un gruppo di ragazze e lui ha scoperto un lato del padre che non conosceva: quello di un uomo attraente, un seduttore “fedele” che ha promesso alle ragazze che sarebbe tornato per incontrarle, ma solo dopo la scomparsa di sua moglie. È questo lo spunto di partenza della commedia che mira a offrire un punto di vista senza censura sull’età adulta attraverso una storia in cui si rompe qualsiasi schema e dove tutto viene vissuto al massimo.

Trama

Jason Kelly (Zac Efron) è un ragazzo come tanti altri e sta per sposarsi con Meredith, figlia del capo dello studio legale presso cui lavora. Tutto sembra procedere nella normalità almeno fino a quando nella vita di Jason non irrompe, come un fulmine a ciel sereno, lo scatenato nonno Dick (Robert De Niro) che gli chiede di accompagnarlo in viaggio in California. Inizia così un’avventura scatenata, condita da risse al bar, feste di ogni genere, serate epiche e incontri che faranno da cornice alla relazione tra nonno e nipote. Nonostante i caratteri, gli stili di vita e i desideri molto diversi, i due impareranno a conoscersi e amarsi.

