“Notizie dal mondo”: su Netflix il nuovo film con Tom Hanks

10 Febbraio 2021 | 11:21 di Valentina Barzaghi

«Credo che tutti e due abbiamo dei demoni da affrontare lungo questa strada» dice Jefferson Kyle Kidd, il personaggio interpretato da Tom Hanks nel film “Notizie dal mondo”, disponibile su Netflix dal 10 febbraio. Scritto e diretto da Paul Greengrass - regista di titoli come “Captain Phillips - Attacco in mare aperto” (sempre con Hanks) e alcuni film della saga di Jason Bourne (Supremacy, Ultimatum e Jason Bourne) - è un road movie dal sapore western ambientato in Texas nel 1870, cinque anni dopo la fine della Guerra Civile.

Tratto dall’omonimo romanzo di Paulette Jiles, “Notizie dal mondo” è la storia di due anime e del loro percorso di espiazione e rinascita. Come in tanti road movie, anche qui la strada è sinonimo di percorso: quello emotivo che entrambi i protagonisti devono compiere verso una nuova vita. La particolarità di quest’ultima “variazione sul tema” è che gli interpreti sono un uomo adulto e una bambina che poco si capiscono, visto che lei è stata educata per anni da una tribù indiana, e che devono imparare a fidarsi l’uno dell’altra.

La trama

Protagonisti sono un ex veterano di tre guerre, il capitano Kidd appunto, e una bambina di dieci anni catturata dai Kiowa e allevata come una di loro. Lui si barcamena spostandosi di città in città leggendo i quotidiani alla gente locale, a cui apre prospettive e immaginazione grazie a storie che valicano i confini dei loro piccoli villaggi. Lei si trova sola dopo che la carrozza che la stava riconsegnando alla famiglia originaria è stata assaltata. Quando le strade dei due si incrociano, Jefferson Kyle Kidd decide di riportare la ragazzina a casa, nonostante il viaggio sia lungo e pericoloso.

Johanna, nei cui panni troviamo una magnetica e sorprendente Helena Zengel, è una bambina rimasta orfana due volte: nata da genitori tedeschi immigrati, ma cresciuta dai Kiowa, deve essere riportata dagli unici parenti che ha ancora in vita, a Sud dello stato. È inizialmente restia nei confronti di Kidd, che poi riesce a conquistarla grazie al suo carattere mite e curioso. “Il capitano” è un uomo la cui forma mentale, a differenza di quella di tante persone che i due incontrano lungo il tragitto, è aperta al dialogo grazie alla conoscenza, raggiunta anche attraverso le storie che porta di città in città e con cui riesce a creare un senso di unione tra gli abitanti.

“Notizie dal mondo” è un racconto di amicizia e affetto che ha come sfondo l’America delle immense praterie, divisa al suo interno da anni di conflitti che hanno disintegrato e allontanato le sue comunità, separato le famiglie e lasciato dietro di sé migliaia di morti. Una nazione che viene catturata da Greengrass in un momento di transizione, in cui si trova a scegliere se rigenerarsi o affossarsi. In tal senso, è un film che parla al passato per esplorare il presente.

Tom Hanks riesce anche questa volta a essere camaleontico nella sua innata neutralità d’interpretazione: è bravo, aderisce al personaggio, ma è sempre Tom Hanks. Anche in un western in cui le sfide naturali e umane che si succedono sullo schermo avrebbero potuto variarne la verve drammatica. “Notizie dal mondo” è un’opera di genere molto tradizionale e ben confezionata, che poggia il suo successo sulla scrittura di un commovente rapporto affettivo.