“Notting Hill”: cast, trama e trailer

12 Giugno 2020 | 11:17 di Redazione Sorrisi

Una delle commedie romantiche più amate di tutti i tempi, "Notting Hill", ha reso iconico un intero quartiere di Londra, ma soprattutto la famosa casa dalla porta blu dove Hugh Grant, alias William Thacker, vive con un improbabile coinquilino che scambia la mayonese per lo yogurt, Spike (Rhys Ifans), e va in giro con la sua muta da sub perché non ha voglia di lavare i vestiti.

In una delle noiose mattinate nella sua libreria di viaggi, tristemente vuota, William si incontra/scontra con la diva di Hollywood Anna Scott (Julia Roberts), in incognita in città tra un ciak e l’altro del suo ultimo film. Lei è sofisticata, ricercata, affascinante e ricchissima e accetta come primo appuntamento una cena surreale per il compleanno della sorella di lei.

L’incontro si preannuncia a dir poco esplosivo per culminare in uno dei momenti più sentimentali mai visti al cinema, dove lui si arrampica a suon di “perdindirindina” sul cancello di un giardino privato per poi esplorarlo con lei. Questa love story improbabile tra l’uomo comune e la star procede tra altri e bassi, rocamboleschi inseguimenti, tenerezze impreviste e tanto senso dell’umorismo.

Cast

Genere: Commedia

Uscita: 1999

Durata: 124'

Regista: Roger Michell

Attori: Julia Roberts, Hugh Grant, Rhys Ifans, James Dreyfuss, Tim McInnerny, Matthew Modine, Hugh Bonneville, Emma Chambers

Trama

William (Hugh Grant) vive a Londra, nel quartiere multietnico di Notting Hill, è divorziato e impiega il suo tempo gestendo un negozio di libri da viaggio sulla Portobello Road. Un giorno in libreria entra Anna (Julia Roberts), una delle attrici più famose del mondo, scambia qualche parola con lui, compra un libro e se ne va. Poco dopo, urtandosi casualmente per strada, Will le rovescia addosso del succo d'arancia. Il ragazzo invita Anna ad andare a casa sua per ripulirsi e lei accetta. Inizia così un'improbabile storia d'amore.

Trailer