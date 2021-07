“Nove lune e mezza”: cast, trama e trailer

Claudia Gerini e Michela Andreozzi (che è anche la regista) sono le protagoniste di questa commedia del 2017 che descrive la vita di due sorelle molto diverse tra loro Redazione Sorrisi







Claudia Gerini e Michela Andreozzi (che è anche la regista) sono le protagoniste di questa commedia del 2017 che descrive la vita di due sorelle molto diverse tra loro. Il film affornta in maniera divertente il tema della maternità surrogata e dei sentimenti familiari.

Cast

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2017

2017 Regista: Michela Andreozzi

Michela Andreozzi Attori: Claudia Gerini, Lillo Petrolo, Giorgio Pasotti, Michela Andreozzi, Stefano Fresi

Trama

Lina e Tina sono due sorelle molto diverse e hanno una visione completamente opposta della maternità: la prima, violoncellista, non vuole assolutamente avere figli, mentre la seconda, vigile urbano, non vede l'ora di diventare mamma, ma non riesce a rimanere incinta. Le due, però, sono anche molto unite e, per questo motivo, Lina decide di fungere da madre surrogata per Tina, il tutto senza dire niente ai rispettivi compagni e alla loro famiglia. Ciò darà origine a una serie di equivoci e situazioni tragicomiche.

Trailer