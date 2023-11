“Nuovo Olimpo”, il nuovo film di Ferzan Ozpetek ambientato negli Anni 70

Nel cast del debutto su Netflix del regista ci sono anche Luisa Ranieri e Greta Scarano "Nuovo Olimpo" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







Ecco arrivare il film che segna l’approdo di Ferzan Ozpetek su Netflix. L’acclamato regista racconta una storia intensa nel suo stile più classico. Su Netflix dal 1° novembre.

Siamo a Roma negli Anni 70 e due giovani di 25 anni, Pietro (Andrea Di Luigi) ed Enea (Damiano Gavino), si conoscono per caso e finiscono per innamorarsi l’uno dell’altro. Tuttavia, un avvenimento inatteso li costringe a separarsi. Ma nonostante il tempo e la distanza, non si dimenticheranno dell’amore che hanno provato e dopo trent’anni sperano ancora di ritrovarsi. Nel cast ci sono anche Luisa Ranieri e Greta Scarano.

Il cast

Damiano Gavino, Andrea Di Luigi, Aurora Giovinazzo, Alvise Rigo, Giancarlo Commare, con l’amichevole partecipazione di Jasmine Trinca, e con Greta Scarano e con partecipazione di Luisa Ranieri.

