“Oblivion”: trama, trailer e perché vederlo

04 Dicembre 2019 | 12:23 di Giacomo Bernardi

"Oblivion" è un film di fantascienza del 2013 scritto e diretto dal regista statunitense Joseph Kosinski. Il protagonista assoluto del film è Tom Cruise e al suo fianco recitano attori del calibro di Morgan Freeman, Olga Kurylenko e Andrea Riseborough. Visti gli straordinari incassi e il grande successo di critica, il film, girato con un'innovativa risoluzione digitale 4K, è già considerato una pietra miliare del cinema di fantascienza.

TRAMA

In un futuro post-apocalittico, la Terra è stata devastata da una dura guerra contro una misteriosa razza aliena (Scavengers) e Jack, un soldato americano, sembra essere l'ultimo uomo sopravvissuto. Protagonista di una grande operazione militare per reperire risorse vitali e rilanciare la razza umana, Jack si imbatte in una affascinante straniera estratta da uno spacecraft precipitato. L'incontro con la giovane e le sue rivelazioni innescheranno una serie di eventi che metteranno nelle mani di Jack il futuro e la salvezza dell'umanità.



PERCHÉ VEDERLO

Il capolavoro di Kosinski è un grande regalo per gli appassionati di fantascienza: minaccia al Pianeta Terra, astronavi, alieni, guerre avvincenti e una storia d'amore intensa. Non manca proprio niente al film del regista americano. L'interpretazione di Cruise, agile e atletico come ai tempi di "Minority Report", è profonda e coinvolgente. La trama, incalzante e ben strutturata, non lascia un attimo di respiro e la sceneggiatura avvincente accompagna gli spettatori verso un finale spettacolare.