“Ocean’s 8”: trama, cast e trailer

Una banda tutta al femminile guidata da Sandra Bullock e Cate Blanchett per il furto del secolo al MET Gala di New York

09 Settembre 2020 | 11:52 di Paolo Paglianti

A più di un decennio dall’ultimo colpo di Danny Ocean e dall’episodio conclusivo della trilogia firmata da Steven Soderbergh - forte di una banda di truffatori stratosferica (da George Clooney a Brad Pitt e Matt Damon) - a riportarci nel mondo delle rapine escogitate con intelligenza, ci ha pensato "Ocean's 8", spin-off tutto al femminile diretto da Gary Ross.



Ora le protagoniste sono Sandra Bullock (la mente dietro alla truffa), Cate Blanchett, Rihanna, Helena Bonham Carter, Sara Paulson, Awkwafina e Anne Hathaway.



Il trailer

La trama

Il capo della banda è sempre un Ocean: la protagonista principale dell’avventura è la sorella di Danny, Debbie. Appena uscita dal carcere per (manco a dirlo) un tentativo di truffa andato male, si riunisce alla sua vecchia socia. Il loro obiettivo è la Toussaint, una collana di diamanti di Cartier che vale 150 milioni di dollari. L’occasione perfetta sembra essere il Met Gala, l’appuntamento più “in” della Grande Mela, che si svolge nell’affascinante location del Metropolitan Museum.

Debbie ha passato gli ultimi cinque anni a studiare il piano, ora c’è solo bisogno della banda. Così la coppia di truffatrici arruola le migliori borseggiatrici, hacker, ricettatrici della costa Est degli USA, e poi colpisce con precisione e discrezione. Nessuno si deve far male, nessuna deve finire dietro le sbarre, tutte devono diventare ricche sfondate senza destare sospetti.

Il cast

La Ocean che architetta il colpo del secolo è Sandra Bullock, perfettamente a suo agio nel ruolo di capobanda. La sua socia è Cate Blanchett e nel resto del team ci sono Rihanna, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson e una spassosissima Awkwafina. Imperdibile anche Anne Hathaway nella parte della modella svampita.

Numerosissimi i camei di vip, modelle e personaggi celebri, come Anna Wintour (la direttrice di Vogue), Dakota Fanning, Adriana Lima, Kim Kardashian e Katie Holmes.

"Ocean's 8" funziona: magari il furto non è tanto complesso da rivaleggiare con classici heist movie come "La Stangata" con Paul Newman e Robert Redford, ma il team di truffatrici si combina bene e, soprattutto, riesce a essere ironico senza scadere nel ridicolo. Il film ripercorre tempi e strategie già rodati dai precedenti Ocean, aggiungendo però personaggi molto ben caratterizzati. Non solo le due protagoniste principali, che occupano lo schermo per la maggior parte del tempo, ma anche per le “altre” della banda, visto che ognuna è fondamentale per riuscire a mettere a segno il colpo.