“Odio l’estate”: trama, cast e trailer

"Odio l'estate" è la decima pellicola interpretata dal trio comico composto da Aldo, Giovanni e Giacomo. La pellicola, uscita in sala circa un mese prima dello scoppio della pandemia, è poi diventata il terzo maggiore incasso del 2020 in Italia. Nel film sono presenti alcuni brani di Massimo Ranieri (di cui è fan Aldo nella pellicola), mentre la colonna sonora è firmata da Brunori Sas, accompagnato dalla sua band, con la produzione di Picicca e la direzione artistica di Taketo Gohara.

Cast

Genere : Commedia

: Commedia Durata: 1 ora e 50minuti

1 ora e 50minuti Anno : 2020

: 2020 Regia: Massimo Venier

Massimo Venier Cast: Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Lucia Mascino, Carlotta Natoli

Trama

Le regole per una vacanza perfetta: non si parte senza il canotto, non si parte senza il cane, ma soprattutto non si prenota la stessa casa. Aldo, Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere famiglie e vite più diverse: il precisetto organizzatissimo ma con un’attività in proprio fallimentare; il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale; l’ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri. Tre vite lontanissime che si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana: stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa casa in affitto. Lo scontro è inevitabile e spassosissimo: abitudini diverse, due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato, ma finiscono per ballare insieme in una sera d’estate e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga.

Trailer