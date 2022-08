“Oggi sposi”: cast, trama e trailer

Una commedia di Luca Lucini con Luca Argentero, Michele Placido, Renato Pozzetto e Isabella Ragonese Oggi Sposi Credit: © Cattelya Lorenzo Di Palma







Commedia degli equivoci in quattro episodi legati ad altrettante cerimonie nuziali che alla fine si convogliano in un finale unico. Protagonisti un poliziotto pugliese, un precario senza soldi, un magnate dell’industria e perfino un giudice a caccia di scandali. La commedia è stat diretta nel 2009, da Luca Lucini, un regista capace di navigare nei territori del cinema d’intrattenimento con la sicurezza di un veterano. Per l’occasione ha resuscitato lo schema del film a sketches caro a tutto il cinema italiano degli anni ’60. Il film è stato presentato fuori concorso al festival di Roma.

Trailer

Cast

Genere: Commedia

Uscita: 2009

Nazionalità: Italia

Durata: 118'

Regista: Luca Lucini

Cast: Luca Argentero, Moran Atias, Michele Placido, Dario Bandiera, Isabella Ragonese, Gabriella Pession, Francesco Montanari, Filippo Nigro, Carolina Crescentini, Daniele Perrone, Sergio Friscia, Hassani Shapi, Lunetta Savino, Renato Pozzetto, Francesco Pannofino, Enzo Vitagliano, Renato Marchetti, Priscilla Caleffi, Sandro Ghiani, Caterina Guzzanti, Maurizio Comito, Yuri Antonosante, Daniele Perrone

Trama

Nel medesimo periodo e nella medesima città quattro coppie si devono sposare. Ci sono gli squattrinati che per non rivelare la loro indigenza ai parenti meridionali imbucheranno settantadue invitati al matrimonio tra il mago della finanza e la giovane stella televisiva e c'è la coppia multietnica composta dalla figlia dell'ambasciatore indiano e il pugliese di origini contadine che lavora nel commissariato in cui un PM tutto casa e lavoro s'innamora della giovane promessa sposa di suo padre.