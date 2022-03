Olivia Rodrigo: il trailer del documentario su “sour”

“olivia rodrigo: driving home 2 u (a sour film)” arriva in streaming su Disney+ dal 25 marzo Olivia Rodrigo Redazione Sorrisi







Un viaggio, letteralmente, dietro le quinte di “sour”, l'album dei record di Olivia Rodrigo che ha annunciato l'arrivo imminente di “olivia rodrigo: driving home 2 u (a sour film)”. Il film debutterà su Disney+ il 25 marzo e sarà la stessa cantautrice e aguidarci da Salt Lake City, dove ha iniziato a scrivere il suo album, a Los Angeles.

Nel corso di questo personale road trip, condividerà i propri ricordi legati alla scrittura del suo album di debutto. Ad arricchire il racconto ci saranno nuovi arrangiamenti live delle sue canzoni, interviste private e video inediti del backstage di “sour”.

Gli 11 brani che compongono il disco saranno rivisitati ed eseguiti in luoghi unici come il Mojave Airplane Boneyard, il Roy’s Motel & Café, l’Arcosanti e il Red Rock Canyon State Park. Nel film sono contenute anche performance speciali di Jacob Collier, Blu DeTiger e Towa Bird.

Ayo Davis, presidente di Disney Branded Television l'ha definito «Un’esperienza cinematografica unica dove per la prima volta i fan capiranno come è nato il suo album e perché è stato un viaggio così personale per Olivia. Non è un semplice film concerto, ma un’opportunità di sperimentare in prima persona come Olivia Rodrigo sia diventata una delle più grandi stelle della musica del momento».

Il documentario è un film originale Disney+ di Disney Branded Television, diretto da Stacey Lee e prodotto da Interscope Films e Supper Club.