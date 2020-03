Oltre 100 film gratuiti su Rakuten TV

La piattaforma aggiunge oltre cento titoli nella sua sezione Free per venire incontro agli italiani costretti a casa

19 Marzo 2020 | 11:43 di Giulia Ausani

Per rendere questo periodo di isolamento più piacevole per tutti, Rakuten TV ha ampliato i suoi contenuti nella sezione Free con un'offerta di oltre cento film disponibili gratuitamente per chiunque acceda alla piattaforma.

Nella sezione gratuita del servizio di streaming troverete tre sezioni tematiche: Movies, Kids e Rakuten Stories. La prima propone titoli hollywoodiani tra cui "Fair Game – Caccia alla spia", con Sean Penn e Naomi Watts, ma anche film italiani come "Il marchese del Grillo" con Alberto Sordi. La sezione Kids offre contenuti per bambini e famiglie, come "Sammy 2 – La grande fuga", secondo film sulla tartaruga tanto amata dai più piccoli.

Infine, la sezione Rakuten Stories propone i contenuti originali della piattaforma. Tra questi, i titoli sportivi "Matchday: Inside FC Barcelona", il documentario "Inside Kilian Jornet" e "MessiCirque", il film documentario che mescola la magia del Cirque du Soleil e la vita di Leo Messi. Presto arriverà anche "Andrés Iniesta - L'eroe inaspettato".