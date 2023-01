Oltre “Babylon”: 7 film che raccontano il cinema

Il regista di "La La Land" viaggia attraverso i set della Hollywood Anni 20: alla scoperta del cinema che racconta il cinema Margot Robbie e Diego Calva in una scena di "Babylon" Credit: © Eagle Pictures Fiaba Di Martino







Fresco di nomination a tre Premi Oscar (Miglior scenografia, Miglior Colonna sonora e Migliori costumi), è approdato con un boato nelle sale italiane "Babylon" di Damien Chazelle ("La La Land") che esplora l'atmosfera scatenata e orgiastica dell'età dell'oro di metà Anni 20, seguendo le grandi speranze di un'attrice (Margot Robbie) e di un assistente (Diego Calva) e raccontando poi il declino delle star del muto al sopraggiungere della rivoluzione del sonoro.

Il film di Chazelle è solo l'ultimo in ordine di tempo a sbirciare dietro le quinte delle produzioni cinematografiche: i capricci dei divi, la magia del set, i vizi dello star system e le storie incredibili nascoste dietro a celebri progetti sono state raccontate anche in opere che hanno in comune lo smisurato amore per la settima arte e la gioia di esplorarne i retroscena. Di seguito, sette esempi...

“ Cantando sotto la pioggia ” - Now

” - Now “ Mulholland Drive ” - Prime Video

” - Prime Video “ The Aviator ” - TimVision

” - TimVision “ The Artist ” - Prime Video

” - Prime Video “ Mank ” - Netflix

” - Netflix “ 8 e mezzo ” - Infinity

” - Infinity “C’era una volta a…Hollywood” - Netflix, TimVision