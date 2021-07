“Opera senza autore”: cast, trama e trailer

Dal regista de “Le vite degli altri” «una storia d'amore appassionata, un film sull'arte e sulla storia» Opera senza autore Credit: © O1Distribution Lorenzo Di Palma







Opera senza autore, film del 2018 diretto dal regista tedesco Florian Henckel von Donnersmarck, fu presentato in concorso a Venezia 75, dopo il grande successo della sua opera precedente, ovvero Le vite degli altri. Il film è un viaggio nel tempo e uno sguardo inedito della storia tedesca più dolorosa attraverso l'arte ma anche, come dice il regista «una storia d'amore appassionata, un film sull'arte e sulla storia». Ispirato a fatti realmente accaduti, filtra tre epoche seguendo la vita dell'artista Kurt Barnert (Tom Schilling), dal suo amore appassionato per Elisabeth (Paula Beer, premio Mastroianni a Venezia 2016 per Frantz di Francois Ozon) al complicato rapporto con il suocero, l'ambiguo professor Seeband (Sebastian Koch).

Il Cast

Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer, Saskia Rosendahl, Oliver Masucci

Il trailer

La trama

