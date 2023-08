Oppenheimer è al cinema: gli altri film di Christopher Nolan da vedere in streaming

Will Dormer, un detective di Los Angeles (Al Pacino), viene spedito in Alaska, insieme a un collega, per indagare sull'omicidio di una diciassettenne. Ad affiancarli c'è la giovane investigatrice Ellie Burr (Hillary Swank), grande estimatrice del lavoro di Dormer. Quest'ultimo però, durante un appostamento, uccide per errore il suo socio. Nessuno sembra averlo visto, a parte un misterioso romanziere (Robin Williams)... Remake dell'omonimo film norvegese diretto cinque anni prima da Erik Skjoldbjærg.

Su Now, Prime Video, Infinity+, TimVision