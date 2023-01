“Ore 15:17 – Attacco al treno”: cast, trama e trailer

Un film di Clint Eastwood tratto da una storia vera Ore 15:17 - Attacco al treno Credit: © Warner Bros. Entertainment Lorenzo Di Palma







Diretto da Clint Eastwood, “Ore 15:17 – Attacco al treno” è un film che racconta la storia vera di tre uomini le cui gesta li hanno resi degli eroi, durante un viaggio su un treno ad alta velocità. Tre coraggiosi giovani americani in viaggio attraverso l’Europa che hanno sventato, praticamente da soli, un attacco terroristico sul treno Thalys n. 9364 diretto a Parigi. L’eroico trio è composto da Anthony Sadler, dal membro della Guardia Nazionale dell’Oregon Alek Skarlatos e dal membro dell’Air Force statunitense Spencer Stone, che nel film interpretano proprio loro stessi. Al loro fianco appaiono Jenna Fischer (“Libera Uscita”, “The Office” in TV); Judy Greer (“The War – Il pianeta delle scimmie”); Ray Corasani; PJ Byrne (“The Wolf of Wall Street”); Tony Hale (la serie TV “Veep – Vicepresidente Incompetente”) e Thomas Lennon (“Transformers 4: L’era dell’estinzione”).

Trailer

Cast

Attori: Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone, Jenna Fischer, Judy Greer, Ray Corasani, Paul- Mikél Williams, Bryce Gheisar, William Jennings

Genere: Drammatico

Durata: 94’

Regista: Clint Eastwood

Trama

Nelle prime ore della sera del 21 agosto 2015, il mondo ha assistito stupefatto alla notizia divulgata dai media, di un tentato attacco terroristico sul treno Thalys n. 9364 diretto a Parigi, sventato da tre coraggiosi giovani americani in viaggio attraverso l'Europa. Il film ripercorre le vite di questi tre amici, dai problemi dell'infanzia alla ricerca del loro posto nel mondo, fino alla serie di sfortunati eventi che hanno preceduto l'attacco. Durante quell’esperienza che li ha messi a dura prova, la loro amicizia non ha mai vacillato, diventando la loro arma più potente che ha consentito loro di salvare le vite di oltre 500 passeggeri presenti a bordo.