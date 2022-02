Oscar 2022: dove vedere i film candidati in streaming

La quasi totalità dei film in gara è già disponibile on-demand: dal pluri-candidato “Il potere del cane” “West Side story” di Steven Spielberg, una foto di Niko Tavernise. Credit: © 2020 Twentieth Century Fox Film Corporation Luca Fontò







La 94esima cerimonia di premiazione degli Oscar si svolgerà nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 marzo, un po’ in ritardo rispetto al solito, avendo lasciato spazio alle Olimpiadi invernali di Pechino e al Super Bowl LVI; otto dei ventitré premi, per la prima volta, saranno assegnati prima che inizi la diretta (tra cui quello per il miglior montaggio, quelli per la colonna sonora e per la scenografia) – mentre, sempre per la prima volta, agli spettatori e alle spettatrici di tutto il mondo è lasciato il potere di eleggere online il film più popolare dell'anno, su Twitter, esprimendo fino a 20 voti al giorno con l’hashtag #OscarsFanFavorite.

Chi però vuole concludere la visione tutti i film e non è passato dalla Mostra del Cinema di Venezia, dovrà aspettare il 7 aprile per vedere sul grande schermo uno dei film candidati, “La figlia oscura”, esordio dietro alla macchina da presa di Maggie Gyllenhaal in corsa per tre statuette. I titoli in lizza per il miglior film, invece, estingueranno il loro approdo nei nostri cinema dieci giorni prima dello show – giovedì 17 marzo – con “Licorice Pizza” di Paul Thomas Anderson: un autore verso il quale c’è sempre molta attesa, giunto al nono lungometraggio e all’undicesima candidatura.

Anderson se la dovrà vedere in ben tre categorie con l’irlandese Kenneth Branagh, altro nome storico dell’Academy, nominato 8 volte in 7 diverse categorie. Quest’anno ha diretto, scritto e prodotto “Belfast”, storia più o meno autobiografica di un bambino di fronte ai troubles degli Anni 60, i conflitti civili nordirlandesi scoppiati nel ’68 e che sono durati per ben trent’anni. Candidato a 7 Oscar, “Belfast” è uscito nelle nostre sale il 24 febbraio. La quasi totalità degli altri film in corsa per l’Academy Award è invece già disponibile sulle nostre piattaforme streaming: ecco di seguito l’elenco completo.