“Ottilie von Faber-Castell: Una donna coraggiosa”: cast, trama e trailer

Film tv tedesco, in onda in prima serata martedì 23 febbraio su Raiuno, che ripercorre la vita dell’erede dell’impero Faber-Castell, la famosa azienda produttrice di matite

23 Febbraio 2021 | 9:00 di Simona De Gregorio

Le vicissitudini di una giovane donna che deve imporsi contro le prepotenze di un mondo tutto al maschile. Il racconto di un modello di rivalsa e di emancipazione femminile ispirato a una storia vera. Parliamo di "Ottilie von Faber-Castell: Una donna coraggiosa", il film tv tedesco in onda in prima serata martedì 23 febbraio su Raiuno, che ripercorre la vita dell’erede dell’impero Faber-Castell, la famosa azienda produttrice di matite.



Siamo alla fine dell’800 e la diciannovenne baronessa Ottilie von Faber (interpretata da Kristin Suckow), dopo morte del padre, viene designata dal nonno Lothar (Martin Wuttke) a guidare la prestigiosa impresa familiare, nonostante le difficoltà per una donna nel farsi accettare nel mondo degli affari. Divisa tra l’amore di due uomini, il barone Philipp von Brand (Hannes Wegener) e il conte Alexander von Castell (Johannes Zirner), anche se innamorata del primo finirà per sposare il secondo. E dovrà tirare fuori tutta la forza e la tenacia per conciliare i suoi sentimenti con i doveri verso la famiglia.

Cast

Genere: Biografico

Uscita: 2019

Nazionalità: Germania

Durata: 182'

Regista: Claudia Garde

Attori: Kristin Suckow, Martin Wuttke, Johannes Zirner

Trama

La giovane baronessa Ottilie von Faber, a seguito della morte del padre, viene designata, dal nonno Lothar a guidare la prestigiosa azienda familiare, nonostante le difficoltà nel farsi accettare da un mondo totalmente maschile, soprattutto nelle più alte sfere dirigenziali. A complicare le cose è il barone Philipp von Brand di cui si innamora perdutamente; conosce anche il conte Alexander von Castell, anch'egli visibilmente interessato a Ottilie e che si dimostrerà disposto a tutto per averla.

Trailer