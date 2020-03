“Overdrive”: trama, cast e trailer

02 Marzo 2020 | 10:34 di Redazione Sorrisi

"Overdrive" racconta la storia di due ladri di macchine (Scott Eastwood e Freddie Thorp) ingaggiati per un colpo memorabile. Finiranno però per rimanere coinvolti in una guerra tra due organizzazioni criminali.



La trama

Andrew e Garrett Foster sono specializzati nel rubare auto d'epoca. Ingaggiati per rubare una magnifica Bugatti del 1937, realizzano un colpo audace senza precedenti, tanto magistrale quanto sfortunato: il colpo è ai danni di Morier, noto mafioso rivale di Max Klemp, boss in ascesa della mafia tedesca che ha scelto di stabilirsi in Costa Azzurra. Quando Morier mette in pericolo la loro vita e quella della fidanzata di Andrew, i due ladri non hanno altra scelta che accettare una proposta del criminale molto ambiziosa.

Il cast

Genere: Azione

Durata: 93'

Regista: Antonio Negret

Cast: Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana de Armas

Il trailer